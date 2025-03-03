Kayıp mimar Ece'den 2 gündür haber yok! Son paylaşım yaptığı yer ortaya çıktı; Belgrad Ormanı didik didik aranıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’da 2 gün önce Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'in arama çalışmaları devam ediyor. Eşi Sezer Gürel, "En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya" diyerek, eşinin iş yeriyle ilgili sıkıntılarının olduğunu ifade etti.

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı’na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Güler(36) için, Belgrad Ormanı'nda arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

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Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Güler'den dün öğlen saatlerinden beri haber alınamadığı öğrenildi.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiği şeklinde mesaj gönderen Ece Güler'den bir daha haber alınamadı.

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Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Güler'in arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT, Sarıyer Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri, bugün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı.

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Polise Ece Güler hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Ekipler, hassas burunlu köpeklerle birlikte çalışmayı sürdürüyor.

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Arama çalışmaları devam ederken bölgede ekiplere yardımcı olmaya çalışan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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"İŞ YERİ İLE İLGİLİ BİR SIKINTISI VARDI"

Sezer Gürel, "Saat 11.30 gibi evden çıktı, 14.00 gibi ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. Saat 15.00 gibi ben aradım, telefon çalışıyor ama cevap vermiyordu. Saat 18.00'e kadar telefonu açılmıyordu, sonradan tamamen kapandı. Annesi, 'Hacıosman'da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' dedi. Biz de bunun üzerine oraya yoğunlaştık, ben oraya gittim. Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı. En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum" diye konuştu.

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Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise, "Aramalar devam ediyor. Biz en son dün görüşmüştük. Belgrad ormanına yürümeye geleceğim demişti. Ve o saatten sonra da bir daha haber alamadık. Şu anda da arama devam ediyor" dedi.

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Ece Gürel kaybolmadan önce arkadaşlarıyla paylaştığı mesajlar (Üstte)


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