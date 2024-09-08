Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. Küçük çocuğun cansız bedeni bulundu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gündür kayıp olan Narin’den acı haber geldi. Her yerde aranan küçük kızın cansız bedeni bulundu.

Acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandı.

NARİN NASIL KAYBOLDU?

Narin Güran 21 Ağustos günü öğleden sonra Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha eve dönmedi. Ailesi Narin'i önce kendi imkanlarıyla aradı. Ardından diğer köylüler de devreye girdi. Akşama dek sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ekipler Narin için seferber oldu. Narin son olarak Eğertutmaz deresinde aranıyordu.

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