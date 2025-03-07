Kayıp öğretmenden kahreden haber

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, 4 Mart'ta eşine "Hakkını helal et" mesajı gönderdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Tanju Oğuz’un cansız bedeni bulundu.
Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde öğretmenlik yapan36 yaşındaki sınıf öğretmeni Tanju 4 Mart'ta eşine "Hakkını helal et" mesajı gönderdikten sonra sırra kadem basmıştı.
Genç öğretmeni arama çalışmaları Akçakışla Göleti çevresinde hızlandırılmış, öğretmenin aracı gölet çevresinde bulunmuştu. Öğretmenin aracı dışında hiçbir ize rastlanmamıştı.
Arama çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapan Yozgat Valiliği, 150 personelin öğretmeni aradığını duyurmuştu. Kayıp öğretmen Tanju Oğuz’dan kahreden haber geldi.
Öğretmenin cansız bedenin aracının tespit edildiği Akçakışla Göleti’nde bulundu.