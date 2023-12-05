Kayıp olarak aranan çiftçi traktörün altında can verdi

Manisa’nın Salihli ilçesinde yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan çiftçinin kaza sonucu traktör altında kaldığı ortaya çıktı. Sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK: İHA
Kayıp olarak aranan çiftçi traktörün altında can verdi

Olay, Salihli’ye bağlı Yenipazar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akcan’dan (63) haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

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İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Trafik, JASAT ve Cezaevi sevk mangasından oluşan 100 personelin katılımıyla aranan çiftçi, ikametine 3 kilometre uzaklıktaki üzüm bağında traktörü devrilmiş ve yaralı halde bulundu.

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Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Akcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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