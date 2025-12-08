Kan donduran olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. 5 Aralık'ta eğitim gördüğü Mehmet Belkız Büyükvelioğlu İlkokulu'ndan geri dönmeyen 3. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Amir A., 3 gündür kayıp olarak aranıyordu. Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir'in en son dayısı Muhammet Eldavut ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti. Eldavut, yeğeninden haberinin olmadığını ileri sürdü.

KÜÇÜK ÇOCUK TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Başlatılan arama çalışmalarında küçük çocuk, bölgede başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü halde baygın bulundu. Toprak altından yaralı halde çıkarılan Amir A.’nın dayısının ismini sayıkladığı fark edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

DAYININ İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Dayı Muhammet Eldavut ise jandarmadaki ifadesinin ardından Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi.

Muhammet Eldavut

Suçlamaları kabul etmeyen dayı ifadesinde, "Ben çocuğu okuldan alıp, beraber Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakınlarına fıstık toplamaya gittik. Buradaki bir ağaca çıkıp, ağaçtan düştü. Korktuğum için kaçtım. Toprağa gömmedim, üzerini örtmedim, ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Eldavut çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Baba Muhammed A., dayının bunu neden yaptığını bilmediğini belirterek, en ağır cezayı almasını istedi.