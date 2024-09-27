Kayıp olarak arandığı 5. günde hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Kayıp olarak arandığı 5. günde hayatını kaybettiği ortaya çıktı

ÇORUM'da kayıp olarak aranırken 5'inci günde trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıkan Samet Şeker (22), toprağa verildi.K

Çorum'da kayıp olarak aranırken 5'inci günde trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıkan Samet Şeker (22), toprağa verildi.

Kentte, 22 Eylül'de evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Samet Şeker için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler tarafından aranan Şeker'in içinde bulunduğu otomobil, 5'inci günde Dut köyü mevkisinde şarampole yuvarlanmış halde bulundu. Şeker'in cesedine de direksiyon başında ulaşıldı. Trafik kazasında öldüğü belirlenen Samet Şeker, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan alınan Şeker'in cenazesi, Akşemsettin Camisi'ne getirildi. Baba Esat Şeker ve yakınlarının katıldığı cenazede Samet Şeker, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

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