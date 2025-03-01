Kayıp olarak aranıyordu... 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Yusuf Toy'un (25), 4 gün sonra Malabadi Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

Silvan'daki evinden 25 Şubat'ta ayrılan Yusuf Toy'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalarda, güvenlik kameralarından, Toy'un Malabadi Çayı'na doğru gittiği tespit edildi. Bunun üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıç, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri çayda arama yaptı. Ekipler, çayda Toy'un cansız bedeninde ulaştı. Yusuf Toy'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.