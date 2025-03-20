Kayıp olarak aranıyordu! Alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

Kaynak: AA
Kayıp olarak aranıyordu! Alzheimer hastası ormanda ölü bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kayıp olarak aranan 94 yaşındaki Alzheimer hastasının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 18 Mart'tan bu yana aranan 94 yaşındaki Alzheimer hastası Muhammet Çamlıoğlu, ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan Çamlıoğlu'nun yakınları, 18 Mart'ta jandarmaya başvurarak evden ayrılan Çamlıoğlu'ndan bir daha haber alamadıklarını bildirdi.

lguu.webpİhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama başlattı.

Tepeköy mevkisindeki ormanlık alandaki aramalarda Çamlıoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Cenaze, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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