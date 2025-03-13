Kayıp olarak aranıyordu! Dere yatağında yarı baygın halde bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kütahya’nın Gediz ilçesinde mukabeleye gidiyorum" diyerek evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan kadın yarı baygın halde bulundu.

Pazartesi gününden bu yana sürdürülen arama çalışmalarına katılan AFAD, polis ekipleri ve gönüllü arama ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda Cevriye Memiş, Muhipler Göleti civarındaki bir dere yatağında yarı baygın halde bulundu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, Cevriye Memiş'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaşlı kadının sağlık durumu hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmezken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Arama çalışmalarında büyük özveri gösteren gönüllü ekipler, olay süresince kurdukları sosyal medya grubu üzerinden haberleşerek koordineli bir şekilde çalıştı. Cevriye Memiş'in bulunmasıyla birlikte bölge halkı ve ekipler derin bir nefes aldı.

Kayıp olarak aranıyordu! Dere yatağında yarı baygın halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Dere yatağında yarı baygın halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Dere yatağında yarı baygın halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Dere yatağında yarı baygın halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Dere yatağında yarı baygın halde bulundu

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