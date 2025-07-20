Kayıp Ortaçağ kenti nihayet gün yüzüne çıktı

Norveç’in iç kesimlerinde, Hamar Katedrali’nin doğusunda yer aldığı düşünülen kayıp kent Hamarkaupangen’in yeri, yıllar süren araştırmaların ardından kesinleşti. Norveç Kültürel Miras Araştırmaları Enstitüsü (NIKU) ile Anno Müzesi işbirliğinde yürütülen çalışmalar, ülkenin tarihine ışık tutacak yeni bir sayfa açtı. Ortaçağ kronikleri, Hamarkaupangen’in Hamar Katedrali’ne yakın bir bölgede kurulduğunu belirtse de, yerleşimin tam konumu yüzyıllardır bilinmiyordu.

NIKU uzmanları, Kringkastingsjordet olarak bilinen alanda 2023 ve 2024 yıllarında yer altı radar taramaları gerçekleştirdi. Bu taramalar, yerleşim izlerine işaret eden yoğun yapılar, sokaklar ve dar geçitlerin varlığını ortaya koydu. Çalışmaların sonuçları, daha önce tespit edilen Ortaçağ Norveç kentleriyle yapısal benzerlikler taşıyordu.

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AHŞAP EV KALINTISI İPUÇLARINI DOĞRULADI

Tespit edilen alanlarda yapılan sınırlı kazılarda, ahşap zeminli iki odalı bir yapı kalıntısına ulaşıldı. Yapının mimari özellikleri, radar verilerinin doğru yorumlandığını kanıtladı. Bu önemli keşif, Kringkastingsjordet'in gerçekten de Hamarkaupangen’in yeri olduğunu güçlü biçimde destekliyor. Arkeolog Monica Kristiansen, “Toprağın altında ne olduğunu çok merak ediyorduk. Radarın gösterdiklerini bulmak son derece heyecan verici,” diyerek sürecin bilimsel değerine vurgu yaptı.

Uzmanlar, bulunan yapıların ve sokak dokusunun Norveç’in bilinen sekiz Ortaçağ kentinden biri olan Hamarkaupangen’in kent planlamasına uyduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu kentin Norveç’te iç bölgelerde kurulan tek Ortaçağ yerleşimi olması da dikkat çekiyor.

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BİLİMLE DİRİLEN BİR KENT

Yüzyıllar boyunca yalnızca belgelerde adı geçen bir şehir olan Hamarkaupangen’in, şimdi Kringkastingsjordet tarlasında hayat bulması, yalnızca Norveç için değil, Avrupa Ortaçağ arkeolojisi açısından da büyük önem taşıyor. NIKU tarafından yayımlanan basın açıklamasında, bu bulgunun Norveç’in iç bölgelerinde ticaret ve şehirleşme dinamiklerinin anlaşılması açısından eşsiz bir kaynak teşkil edeceği ifade edildi.

Çalışmaların bir sonraki aşamasında, alandaki diğer yapıların da sistemli biçimde kazılması ve kent planının tamamının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Tüm bu çabalar, Ortaçağ İskandinav tarihine dair mevcut bilgileri yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.