Kayıp Rus vatandaş fındık bahçesinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kayıp Rus vatandaş fındık bahçesinde ölü bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaybolan Rus uyruklu Margarita Karaca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde 08 Ekim 2024 tarihinde kaybolan 57 yaşındaki Rus uyruklu Margarita Karaca, aradan geçen bir haftanın ardından ölü bulundu.

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Polis ekiplerinin başlattığı kayıp şahıs arama çalışmaları kapsamında, 15 Ekim 2024 günü saat 15.00 sıralarında Altınordu Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkiindeki bir fındık bahçesinde talihsiz kadının cansız bedeni bulundu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Margarita Karaca'nın kaybolma ve ölüm nedeninin netleşmesi için detaylı bir inceleme yürütülüyor. Emniyet güçleri, soruşturmanın tüm boyutlarıyla devam ettiğini belirtti.

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