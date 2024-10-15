Kayıp Rus vatandaş fındık bahçesinde ölü bulundu

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde 08 Ekim 2024 tarihinde kaybolan 57 yaşındaki Rus uyruklu Margarita Karaca, aradan geçen bir haftanın ardından ölü bulundu.

Polis ekiplerinin başlattığı kayıp şahıs arama çalışmaları kapsamında, 15 Ekim 2024 günü saat 15.00 sıralarında Altınordu Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkiindeki bir fındık bahçesinde talihsiz kadının cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Margarita Karaca'nın kaybolma ve ölüm nedeninin netleşmesi için detaylı bir inceleme yürütülüyor. Emniyet güçleri, soruşturmanın tüm boyutlarıyla devam ettiğini belirtti.