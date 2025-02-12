Kayıp sosyal medya fenomeni noter katibi tutuklandı

Kayıp olarak aranan ve sosyal medya paylaşımları ile tanınan noter katibi Sibel Keskiner, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Çorum'da gerçekleşen bir dolandırıcılık vakasında, noter videolarıyla tanınan ve bir süredir kayıp olan Sibel Keskiner'in rolü ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Keskiner, günlerdir kayıp olarak aranırken, suç ortaklarıyla birlikte tutuklandı.

Çorum'da sahte belgelerle bir arsanın satılması olayında, İzmir Torbalı 6. Noterliği'nde çalışan Keskiner'in, suçlulara yardım ettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından yürüttükleri soruşturmada, Keskiner'i gözaltına aldı. Adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Keskiner, sosyal medyada noter işlemleri hakkında paylaştığı videolarla tanınmış ve büyük bir takipçi kitlesi edinmişti.