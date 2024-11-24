Kayıp sosyal medya fenomeni ölü bulundu

Olay, Silifke ilçesi Kapızlı yakınlarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre bir tekne kaptanı su yüzeyinde bir ceset olduğunu fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler sahilden yaklaşık 5 metre açıkta duran bir erkeğin cansız bedenini sudan çıkarttı. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası ilçe devlet hastanesi morguna sevk edildi.

Yapılan incelemelerde cesedi bulunan şahsın motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni 34 yaşındaki Mehmet Akif Kocaoğlu olduğu belirlendi. Kocaoğlu'nun ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.

Diğer yandan, sosyal medyada motosiklet dünyasına ilişkin çok sayıda paylaşım yapan Kocaoğlu'nun 110 binden fazla takipçisi olduğu ve yakınlarının dün akşam kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.