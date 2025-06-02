Kayıp Ümit Kuloğlu'nun cesedi Akçay Deresi'nde bulundu! Cinayet mi, Kaza mı? 3 gündür her yerde aranıyordu…

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan Ümit Kuloğlu (56), dere yatağında ölü bulundu. Kuloğlu'nun düşerek öldüğü değerlendiriliyor.

Barutçular Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi Ümit Kuloğlu'nun, 30 Mayıs akşamı eve gelmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Kuloğlu için arama çalışması başlatıldı. Bugün, saat 13.00 sıralarında, mahalledeki Akçay Deresi'nde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen sağlıkçıların kontrolünde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, cesedin, 3 gündür kayıp olarak aranan Ümit Kuloğlu'na ait olduğunu belirledi. Kuloğlu'nun AFAD ekipleri tarafından dere yatağından çıkarılan cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kuloğlu'nun düşerek yaşamını yitirmiş olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.