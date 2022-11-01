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19 yaşındaki kayıp üniversiteli aranıyor

Ankara'da 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş (19), cep telefonundan en son sinyal alınan Eymir Gölü çevresinde aranıyor.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:35
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Kayıp üniversiteli Eymir Gölü çevresinde aranıyor

19 yaşındaki kayıp üniversiteli aranıyor
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Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Doğanay Demirtaş, cumartesi günü ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Demirtaş için arama çalışması başlatıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, AFAD ve AKUT ekipleri, bugün Demirtaş'ın cep telefonundan en son sinyal alınan Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde arama başlattı.

Ekipler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanlık alanını da kapsayan bölgede koridor oluşturup, tarama yaparak, kayıp genci bulmaya çalıştı. Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasında kalan sarp arazide de arama yapıldı.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Doğanay Demirtaş'a ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

TELEFONU EN SON GÖL ÇEVRESİNDE SİNYAL VERMİŞ

Doğanay Demirtaş'ın, daha önce Eymir Gölü çevresinde birkaç kez kuşlarla ilgili araştırmalar yaptığı, cep telefonunun da en son göl çevresinden sinyal verdiği belirtildi.(AA)

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