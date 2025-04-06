Kayıp vatandaştan acı haber! Deredeki aracında ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, kalp rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Mustafa Boz, dün gece 16 ABM 917 plakalı aracıyla evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri harekete geçti. Sabah saatlerinde sürdürülen arama çalışmaları sonucu Mustafa Boz, köy içerisindeki dere yatağında aracıyla birlikte ölü bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemelerin ardından Boz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Boz'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.