Kayıp yaşlı adam inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda sağ bulundu

Kayıp şahsın bulunmasına yönelik ihbar, Mehmet Ersoy Mahallesi'ndeki bir inşaattan yapıldı.

Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne inşaat alanında hareketsiz yatan bir kişinin bulunduğunu bildirdi.

Olay yerine hızla intikal eden ekipler, asansör boşluğunda baygın durumda yatan kişinin, iki gündür kayıp olan Nuri Savaş olduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Nuri Savaş’ın sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.