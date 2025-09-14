Kayıp yaşlı adam sağ olarak bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayıp yaşlı adam sağ olarak bulundu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dün kaybolan 84 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaş, sağ olarak bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dün kaybolan 84 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaş, sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Konakören Mahallesi'nde 84 yaşındaki Selahattin Acar'ın dün saat 11.00 sıralarında kaybolduğu bildirildi. Gözlerinin de iyi görmediği öğrenilen yaşlı adamın bir yakınının evine gitmek için yola çıktığı ancak bir daha geri dönmediği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgede arama çalışması sonuç verdi. Yaşlı vatandaş saat 13.30 sıralarında yakınları tarafından sağ olarak bulundu. Alzheimer hastası vatandaşın eski yolu karıştırdığı için kaybolduğu, geceyi tarlada geçirdiği öğrenildi.

Kayıp yaşlı adam sağ olarak bulundu

Kayıp yaşlı adam sağ olarak bulundu

Son Haberler
Japon medyasından ABD'ye flaş Filistin suçlaması
Japon medyasından ABD'ye flaş Filistin suçlaması
Gürsel Tekin, Özgür Özel’e çok sert çıktı! Öyle sözler söyledi ki...
Gürsel Tekin, Özgür Özel’e çok sert çıktı! Öyle sözler söyledi ki...
Kayıp yaşlı adam sağ olarak bulundu
Kaybolan yaşlı adam endişelendirmişti! Akıbeti belli oldu
Düğünde ilginç durum: Gelin ve damada verilen hediye dikkat çekti
Düğünde ilginç durum: Gelin ve damada verilen hediye dikkat çekti
Otoparka pompalı tüfekle ateş etti! Temizlik işçisi vuruldu
Otoparka pompalı tüfekle ateş etti! Temizlik işçisi vuruldu