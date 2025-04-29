Kayıpsız hafta

Süper Lig’de 33. hafta nefes kesen heyecan dolu maçlar ile tamamlandı. Şampiyonluk yarışı veren takımlar haftayı kayıpsız geçerken, düşme hattı yanıyor. Cuma gününe gidelim. Haftanın açılış maçında kendi sahasında ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor’u konuk eden Beşiktaş 5-1 gibi net bir skorla hanesine 3 puanı yazdırmayı bildi. Beşiktaş’ın tek iddiası var, oda ligi 3’üncü bitirip Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde etmek. Bunun bilinci ile mutlak 3 puan için çıktığı Hatayspor karşılaşmasında çok iyi futbol ortaya koyamadı. Orta sahaların bomboş olduğu, adeta topu alanın götürüp gol pozisyonuna girdiği, bol pozisyonun olduğu, bol gollü bir maç izledik. Beşiktaş farklı kazandı, ama farklı kaybedebilirdi. Hatta 20’nci dakikada 1-0 mağlup duruma düşünce eyvah dedik. Hatayspor bulduğu pozisyonları daha iyi değerlendirseydi skor çok farklı olurdu. Beşiktaş 4 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Ciro İmmobile maç başında sürekli top kayıpları yaparak yine saç baş yoldurduğu maçta, 2’si penaltı golü olmak üzere bu sezon Beşiktaş forması altında ilk hattrickini yaptı. Beşiktaş istediği 3 puanı alarak 3’üncülük yarışında önemli virajı dönmüş oldu.

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe deplasmanda Gaziantepspor’u 3-1 yenmesini bildi. Maçı ekran başından ve tribünden takip eden Fenerbahçe taraftarları adeta ölüp ölüp dirildi. Maça çok kötü başlayan sarı lacivertli ekip 13’üncü dakikada 1-0 geriye düştü. Geriye düşen takım panik halinde ne yapacağını bilemez bir şekilde oyun ortaya koydu. İlk 30 dakikada sanki şampiyonluk yarışı içinde olmayan, sıradan bir Anadolu takımı görüntüsü vardı sahada. 3 pas yapamayan, sürekli uzun top oynayan Fenerbahçe, tekrar şampiyonluk yarışı veren takım gibi oynamaya başladı. İkinci yarıda çok baskılı oynayan takım 4 dakikada bulduğu 3 golle sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi. Fenerbahçe 55 dakika 1-0 mağlup oynadı. Geride olduğu zamanlarda oyundan hiç kopmadı, özellikle 30’uncu dakikadan son düdüğe kadar kusursuz ve müthiş oynadı. Aldığı 3 puanı sonuna kadar hak etti.

Lider Galatasaray Eyüpspor’u 5-1 yenerek şampiyonluk yarışında puan farkının kapanmasına izin vermedi. Ligin bitimine 5 hafta kala 5 puanlık avantajını korudu. Maçın başından sonuna kadar etkili oyun oynayan Galatasaray bileğinin hakkıyla şampiyonluk yarışında elde ettiği 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray’da son haftaların gizli forveti Lucas Torreira kusursuz oynadı. Top kapan, kazandığı topu çok iyi kullanan, sahada basmadık yer bırakmayan üstüne bir de jeneriklik goller atan müthiş bir karakter. Maçın en iyi oyuncusu.

3 büyükler haftayı kayıpsız kapattı, bakalım önümüzdeki hafta neler olacak hep beraber göreceğiz.

Bülent Uygun hocanın kızı Almina Tude Uygun vefat etti, mekanı cennet olsun. Kalanlara baş sağlığı diliyorum. Ülkemiz son zamanlarda depremler ile korku dolu anlar yaşıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.