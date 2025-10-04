Kayısı bahçesinde yaşandı. Vatandaş telefona sarıldı

Kaynak: İHA

Malatya'da bir kayısı bahçesinde insanın içinin titremesine neden olan bir çökme yaşandı. Sesin olduğu yere bakan vatandaşlar yaklaşık 2 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldiğini gördü. Panik yaşayan vatandaşlar durumu 112'ye ihbar etti.

Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki bir bahçede bir anda çökme yaşandığını fark eden çevre sakinleri, sesin geldiği yere bakınca gözlerine inanamadı. Dev çukuru gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

bbbbb22.jpg

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde obruğun yaklaşık 2 metre çapında ve 5 ila 6 metre derinliğinde olduğu belirlendi.

Olaya dair açıklamalarda bulunan bölge sakinlerinden Adem Özer, "Birden bire çökme oldu. Aşağı yukarı 5-6 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Olayda kimseye herhangi bir şey olmadı" dedi. Güvenlik önlemi olarak obruğun etrafı şeritlerle çevrilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

a1111.jpg

Son Haberler
Sarıyer’de denetimde şok! Fotoğraf tutmadı
Sarıyer’de denetimde şok! Fotoğraf tutmadı
Cezaevleri tıka basa doldu. 2 mapushane rekor kırdı
Cezaevleri tıka basa doldu. 2 mapushane rekor kırdı
Konya'da vahşet! Sahipsiz kediyi havalandırıp yere attı... O görüntüler infial yarattı
Konya'da vahşet! Sahipsiz kediyi havalandırıp yere attı... O görüntüler infial yarattı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyi başlangıç
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyi başlangıç
Uçakta kedi krizi! Türk diplomat ve eşi şikâyetçi oldu
Uçakta kedi krizi! Türk diplomat ve eşi şikâyetçi oldu