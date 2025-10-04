Kayısı bahçesinde yaşandı. Vatandaş telefona sarıldı

Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki bir bahçede bir anda çökme yaşandığını fark eden çevre sakinleri, sesin geldiği yere bakınca gözlerine inanamadı. Dev çukuru gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde obruğun yaklaşık 2 metre çapında ve 5 ila 6 metre derinliğinde olduğu belirlendi.

Olaya dair açıklamalarda bulunan bölge sakinlerinden Adem Özer, "Birden bire çökme oldu. Aşağı yukarı 5-6 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Olayda kimseye herhangi bir şey olmadı" dedi. Güvenlik önlemi olarak obruğun etrafı şeritlerle çevrilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.