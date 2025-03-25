Kayısı büyük zarara uğradı!

Kaynak: İHA
Kayısı büyük zarara uğradı!

Malatya'da, zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde inceleme yapıldı. Türkiye Ziraat Odası Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılıç, açıklamalarda bulundu.

Türkiye Ziraat Odası Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılıç beraberindeki Ziraat Oda Başkanları ile birlikte zirai donun etkili olduğu Doğanşehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

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Beraberindeki heyet ile birlikte dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunan Yunus Kılıç bu yıl farklı bir durum yaşandığını belirterek, bin ila bin 300 rakımlı bölgelerde ciddi hasar tespit ettiklerini kaydetti.

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Doğanşehir'de beklenenin üzerinde bir zararla karşılaştıklarını aktaran Kılıç'ın kent genelinde incelemelerin sürdüğünü söyledi.

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