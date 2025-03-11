Kayısı ihracatı Malatya'ya iki yılda 819 milyon dolar kazandırdı!

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısının Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu ve depremlerden sonra ihracat rakamlarındaki artışla birlikte elde edilen gelirin arttığını söyledi.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun Malatya'da bulunduğunu belirten Özcan, 50 bin civarında ailenin geçimini kayısıdan sağladığını ifade etti.

Özcan, depremlerden sonra kayısı ihracat rakamlarının sürekli arttığını ve üretim yapan çiftçinin yüzünün bu anlamda güldüğünü aktardı.

Malatya'nın depremlerde fiziki anlamda çok zor dönemler geçirdiğini dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Özellikle Malatya, diğer illere kıyasla ticaret akslarında daha fazla zarar gördü. Kentte 130 binin üzerinde bağımsız bölüm ve 17 binin üzerinde iş yeri hasar aldı. Ancak kayısı işletmeleri büyük ölçüde zarar görmedi, OSB'lerde ise ciddi bir yıkım yaşanmadı. Buna karşın perakende sektörü büyük kayıplar verdi. 'Şehirde iyi giden ne var?' diye sorulursa, ekonomik ve sosyolojik açıdan kayısı önemli bir rol üstlendi. Deprem sürecinde kayısı, Malatya'ya önemli katkı sağladı."

2 YILDA 818 MİLYON 965 BİN DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ

Malatya kayısının bölgeye de önemli katkılar sunduğunu belirten Özcan, binlerce ailenin bu işten geçimini sağladığını vurguladı.

Kayısının bölge ve Türkiye için önemli bir ihracat kalemi olduğuna dikkati çeken Özcan, sözlerini şöyle tamamladı: