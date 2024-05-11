Kayışını kement yapıp yakaladığı kadına tecavüz etti. Kadını yerde sürükleyerek 2 aracın arasına soktu

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden New York'da insanın kanını donduran bir tecavüz olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaldırımda yürüyen bir kadının arkasından gelen bir adam, pantolon kayışını kement gibi kullanarak kadını boynundan yakaladı.

Tanınmamak için yüzünü bir bez parçasıyla gizlemeye çalışan adam, kemeri olanca gücüyle çekerek kadını sırt üstü yere düşürdü. Kadın elini boğazına götürmeye çalışırken bayıldı. Adam baygın kadını yerde sürükleyerek park halindeki 2 aracın arasına soktu.

Araçların arasında kadına tecavüz eden adam, daha sonra kaçarak izini kaybettirdi. New York polisi sapık adamı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inçelemeye aldı. Yetkililer, sapık adamın yakalanmasının an meselesi olduğunu açıkladı.