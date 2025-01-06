Kaymak isteyen Bulgaristan'a koştu

Bulgaristan, bu kış rekor seviyede turist ağırlayarak kayak sezonunu tam kapasiteyle sürdürüyor. Bansko, Pamporovo ve Borovets gibi popüler kayak merkezleri, erken kar yağışıyla sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Yurt dışından 1,7 milyon turistin beklendiği ülkede, Schengen üyeliği sayesinde ziyaretçi sayısında %5 artış öngörülüyor.

KARIN BEREKETİ

Bu sezon, Bulgaristan’ın kayak merkezlerinde yaklaşık 300 bin yabancı turist ağırlanacak. İngiliz, İsrailli ve Rumen kayakçılar en yoğun gruplar arasında yer alıyor. Özellikle Rumen ve Yunan turistlerin ülkeye rahatlıkla ulaşması Schengen üyeliğiyle kolaylaştı. Sadece kayak turizmi değil, wellness ve spa gibi kış turizmi alanlarında da toplam gelirin 3 milyar leva seviyesini aşması bekleniyor.

Vergi artışları ve hizmet fiyatlarında %10-15 oranında yükseliş yaşansa da 2019’un rekor gelirlerinin üzerine çıkılması hedefleniyor. Örneğin, Borovets’te günlük lift bileti fiyatı yetişkinler için 90 leva, çocuklar için ise 55 leva olarak belirlendi.

DOĞAVE MODERNİTENİN BULUŞTUĞU NOKTALAR

Bansko, 70 kilometrelik pisti ve modern teleferikleriyle dikkat çekiyor. Şehir merkezine yakınlığıyla bilinen Vitosha’da ise 29 kilometrelik pistler farklı zorluk seviyelerine uygun seçenekler sunuyor. Pamporovo ise güneşli havası ve aile dostu atmosferiyle öne çıkıyor. Borovets, Balkanlar’daki ilk kayak merkezi olarak tarihî cazibesini koruyor.

Kayak merkezleri, sunduğu modern altyapı ve doğal güzelliklerle binlerce turistin ilgisini çekerken, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.