Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nden yapılan açıklamada, 16 Ekim'de uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği duyuruldu.

Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 60 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılarak değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Sonuçlar için https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebileceği açıklandı.

CEVAPLAR 10 GÜN SÜREYLE ERİŞİME AÇILDI

Açıklamada, adayların cevap kağıtlarının ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde bugünden itibaren 10 gün süreyle erişime açıldığı anlatıldı.

Adayların, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceği ifade edildi.