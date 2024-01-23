Kaymakam - imam kavgasında yeni perde. Cami hocasının akrabaları kaymakama destek çıkan AKP'li başkanın kardeşini darbetti

Edinilen bilgiye göre Kulp'ta yaşanan Kaymakam-cami hocası tartışmasının yankıları sürüyor.

Medyaya yansıyan son iddialara göre, AKP İlçe Başkanı Abdulselam Toprak'ın kardeşi M. Toprak, kaymakamlık binasına girerken cami hocasının akrabaları tarafından önce sözlü tacize uğradı, sonra ise darp edildi. Meydana gelen olay sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Olaya karışanların belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Burak Akeller, 19 Ocak tarihinde cuma namazı için gittiği Bahçelievler Camisi'nde imamın, hayatını kaybeden askerler ile ilgili dua okumadığını ve ardından Akeller'in, duanın okunması için imama uyarıda bulunduğu iddia edilmişti.

Kısa süre sonra olayla alakalı yayımlanan haberlerde ve sosyal medyada, cami imamı M.K’nin hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darp edildiği öne sürülmüştü.

Söz konusu iddia hakkında, Diyanet Sendikası'nın da açıklama yapmasından sonra Diyarbakır Valiliği açıklama yaparak, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami hocası arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denilmişti.