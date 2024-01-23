Kaymakam - imam kavgasında yeni perde. Cami hocasının akrabaları kaymakama destek çıkan AKP'li başkanın kardeşini darbetti

Kaynak: İHA
Kaymakam - imam kavgasında yeni perde. Cami hocasının akrabaları kaymakama destek çıkan AKP'li başkanın kardeşini darbetti
Diyarbakır’da Kaymakam tarafından darp edildiği iddia edilen cami hocasının akrabaları AKP İlçe Başkanı Abdulselam Toprak'ın kardeşi M. Toprak'ı darp ettiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre Kulp'ta yaşanan Kaymakam-cami hocası tartışmasının yankıları sürüyor.

Medyaya yansıyan son iddialara göre, AKP İlçe Başkanı Abdulselam Toprak'ın kardeşi M. Toprak, kaymakamlık binasına girerken cami hocasının akrabaları tarafından önce sözlü tacize uğradı, sonra ise darp edildi. Meydana gelen olay sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Olaya karışanların belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği açıklandı.

burak-akeller-1.jpg

NE OLMUŞTU?

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Burak Akeller, 19 Ocak tarihinde cuma namazı için gittiği Bahçelievler Camisi'nde imamın, hayatını kaybeden askerler ile ilgili dua okumadığını ve ardından Akeller'in, duanın okunması için imama uyarıda bulunduğu iddia edilmişti.

Kısa süre sonra olayla alakalı yayımlanan haberlerde ve sosyal medyada, cami imamı M.K’nin hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darp edildiği öne sürülmüştü.

Söz konusu iddia hakkında, Diyanet Sendikası'nın da açıklama yapmasından sonra Diyarbakır Valiliği açıklama yaparak, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami hocası arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denilmişti.

İlgili Haberler
Davutoğlu'ndan imamı darbeden kaymakama tepki. 'sonu nereye varacaksa varsın'
Kaymakam, hutbe okumasını beğenmediği imamı mikrofonla darbetti. Valilik soruşturma başlattı
Son Haberler
Staj yapan öğrenciden acı haber Yerel Haberler
Staj yapan öğrenciden acı haber
İsveç’in NATO üyeliği TBMM’de görüşülmeye başlandı Gündem
İsveç’in NATO üyeliği TBMM’de görüşülmeye başlandı
Murat Kurum'a seçim kaybettirecek karikatür. Emre Ulaş acı acı güleceğiniz karikatürü çizdi Karikatür
Murat Kurum'a seçim kaybettirecek karikatür. Emre Ulaş acı acı güleceğiniz karikatürü çizdi
Ağrı'da binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi Yerel Haberler
Ağrı'da binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi
Meteoroloji’den 4 il için yeni uyarı! Kuvvetli kar yağışı bekleniyor Gündem
Meteoroloji’den 4 il için yeni uyarı! Kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Emeklilerin neden süründüğünü Şabanlara anlatır gibi anlattı Ekonomi
Emeklilerin neden süründüğünü Şabanlara anlatır gibi anlattı
Volkan Demirel'in kabusu devam ediyor. Hatay galibiyeti unuttu. Volkan Aliakar yazdı Spor
Volkan Demirel'in kabusu devam ediyor. Hatay galibiyeti unuttu. Volkan Aliakar yazdı