Kaymakam Karali köy okullarını ziyaret etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaymakam Karali köy okullarını ziyaret etti

Ağrı Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Hacıhalit İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret etti. Kaymakam Mustafa Karali öğrenciler ile bir araya geldi.

Kaymakam Karali, okul ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği bu etkinlikte, okulun fiziki şartları ve eğitim kalitesi hakkında bilgi aldı.

Okul yönetimi tarafından karşılanan Karali, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve onların derslerine katıldı. Ziyaret sırasında Kaymakam Karali, öğretmenlerle de bir araya gelerek, eğitimde karşılaşılan zorluklar ve çözümler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Karali, öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisinin büyük olduğunu belirterek, "Sizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz. Onların eğitiminde üzerinize düşen sorumluluk çok önemli. Sizlere bu yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hacıhalit ortaokulu Müdürü, Kaymakam Karali'ye okulun faaliyetleri ve öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Karali köy okullarını ziyaret etti

Kaymakam Karali köy okullarını ziyaret etti

Kaymakam Karali köy okullarını ziyaret etti

Kaymakam Karali köy okullarını ziyaret etti

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