Kaymakam Karali, vatandaşlarla bayramlaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaymakam Karali, vatandaşlarla bayramlaştı

Ağrı Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nın bereket ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ağrı Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nın bereket ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, sabah ve bayram namazını Diyadin Merkez Camii'nde eda etti. Kılınan Bayram Namazı ve okunan hutbenin ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşmadan sonra vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Karalı , Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize tüm İslam âlemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Karali, vatandaşlarla bayramlaştı

Kaymakam Karali, vatandaşlarla bayramlaştı

Kaymakam Karali, vatandaşlarla bayramlaştı

Kaymakam Karali, vatandaşlarla bayramlaştı

Kaymakam Karali, vatandaşlarla bayramlaştı

Kaymakam Karali, vatandaşlarla bayramlaştı

Kaymakam Karali, vatandaşlarla bayramlaştı

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