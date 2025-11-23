YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Şeyh Edebali Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığının davetiyle düzenlenen kariyer ve kişisel gelişim temalı konferansta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kamu yönetimi, liderlik, kariyer planlama ve gençlere yönelik fırsatlar üzerine önemli bilgiler paylaşan Kaymakam Kılıç, kendi mesleki tecrübelerini de aktararak öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Program boyunca öğrencilerle samimi ve verimli bir etkileşim ortamı oluşurken, gençlerin kariyer yolculuklarına yön verecek değerli bir buluşma gerçekleşmiş oldu.

Kaymakam Kılıç program sonrası "Üniversite yönetimine ve katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, gençlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." dedi.