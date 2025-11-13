YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Gölpazarı ilçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçeye bağlı Gökçeözü Köyü'nü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Gökçeözü Köyü yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Kılıç, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak ekiplere kolaylıklar diledi.

İncelemenin ardından köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Feyza Nur Kılıç, köy halkının talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı.

Kaymakam Kılıç’a ziyareti sırasında İl Genel Meclis Üyesi Oktay Karcı, İlçe Özel İdare Müdürü Füma Çelik ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Uysal da eşlik etti.