Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, eşi Hilal Öztaş birlikte Gercüş Kırkat göleti manzarasında uçuş deneyimi yaşadı.

Kaymakam Öztaş, "Sosyal kültürel aktivitelerimizin yanında da Gercüş’ümüz doğa severlerinde uğrak mekanı haline gelmeye başladı. Bugünde yamaç paraşütü yapmaya gelen profesyonel ekiplerimizle beraber bende bu deneyimi yaşamak için kendilerine katıldım doğaseverlerimizi, sporseverlerimizi Gercüş’ümüze bekliyoruz inşallah’’ dedi.

Profesyonel ekibin başında yer olan Vedat Kartal, ’’Mardin’de pilotluk yapıyorum aynı zamanda eğitmenim yaklaşık bu spora 2013 yılında başladım 12 senelik bir tecrübem var ve bu bölgede doğu bölgesinde uçuyorum’’ dedi.

Serkan Nevruz ise ’’45 yaşındayım, aslen Erzurumluyum, 5 yıldır Diyarbakır’da yaşıyorum. Yaklaşık 1,5 senedir yamaç paraşütü ile ilgileniyorum. Sporu burada değerli üstatlardan ve değerli hocalardan öğrendim. Şuan Batman’ın yaklaşık 16 kilometre doğusunda bulunan Gercüş ilçesinin Ayrancı yokuşunda bulunuyoruz. Buradan yaklaşık 300 metre üsten havalanıp rüzgar müsaade ederse yelken bandından tutunarak havada kalmayı planlıyoruz. Herkesi bu sporu yapmaya ve uçmaya davet ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

Vatandaşlar uçuş esnasında Gercüş semalarında ayran içmeyi de ihmal etmedi.