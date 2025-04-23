Kaymakamlık’ta 23 Nisan rezaleti! Bu kadarı da yapılmaz…

Artvin Kemalpaşa kaymakamlık binasında 23 Nisan hazırlıkları kapsamında bina üzerinde Atatürk ve Erdoğan posterleri ile Türk bayrağının yerleştirilme biçimi tepkiye neden oldu. Binada Atatürk'ün posterinin sol tarafta Türk bayrağının sağ tarafta Erdoğan'ın ise binanın ortasında en üst noktaya asılması dikkat çekti.

23 NİSAN REZALETİ

Artvin'de 23 Nisan hazırlığında rezalet bir olay yaşandı. Kemalpaşa kaymakamlık binasında 23 Nisan hazırlıkları için binaya Atatürk ve Erdoğan posterleri ile beraber Türk bayrağı asıldı. Fakat posterler ile bayrakların yerleştirilme biçimi tepkiye neden oldu. Görüntüde Atatürk posterinin binanın sol tarafında, Türk bayrağının binanın sağ tarafında olduğu görülürken Erdoğan posterinin ortada en tepeye asıldı.

CHP'DEN SERT TEPKİ

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya da posterlerin asılma biçimine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Gümüşkaya, "Burası Kemalpaşa. Derhal ama derhal Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını kaymakamlık makamına doğru şekilde asın. Bu görüntüye sebep olan görevliler derhal görevinden uzaklaştırılsın, işlem başlatılsın!" ifadelerini kullandı.

SESSİZCE DÜZELTİLDİ

Kaymakamlık ise konuya ilişkin bir açıklamada bulunmazken, Türk bayrağı ile Erdoğan'ın posterinin yerlerini değiştirerek düzeltti.