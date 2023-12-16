Kaynak ekipmanları da eko tasarım yönetmeliği kapsamına alındı

Yeni yasa, kaynak ekipmanlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek ve mevcut ekipmanların yerini enerji verimliliği yüksek kaynak makineleri alacak.

Avrupa Birliği’nin, bölge ülkelerinin pazarlarındaki neredeyse tüm ürünleri çevre dostu ve döngüsel kılmak için başlattığı Eko Tasarım Yönetmeliği çalışmalarında sona gelindi. 5 Aralık’ta Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi arasında Sürdürülebilir Ürünler için Ekolojik Tasarım Yönetmeliği’ne (ESPR) ilişkin geçici anlaşmaya varıldı.

Mevcut Ekolojik Tasarım Direktifi’nin üzerine inşa edilecek yeni yasa, ürünlerin tüm yaşam döngüsündeki çevresel etkileri göz önüne alınarak tasarlanmasını öngören eko tasarımı temel alacak. Yasa, ürünlere dayanıklılık, verimlilik, onarma ve yükseltme kolaylığı, kolay geri dönüşüm gibi başlıklarda karşılanması gereken yeni yükümlülükler getirecek.

KAYNAK MAKİNELERİNİN VERİMLİLİĞİNE YENİ KURALLAR

Yeni yasanın, metaller için kullanılan, endüstriyel kaynak makinelerini de kapsayacağını söyleyen Magmaweld KM Teknik Pazarlama Lideri Eralp, 2019/1784 numaralı Komisyon kararıyla kabul edilen yasanın 2023 itibarıyla uygulanmasının planlandığını, ancak pandemi kaynaklı sebeplerle ertelendiğini hatırlatarak şunları söyledi:"1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni yönetmelik, kaynak makineleri pazarındaki pek çok alışkanlığı değiştirecek. Yasa, kaynak makinelerinin verimliliklerine ve boşta çalışırken tüketeceği güce dair sınırlama ve kurallar getiriyor. Kaynak ekipmanı pazarı son yıllarda gelişmelere tanıklık etse de, pazarın hakimi olan ve redresörler ile kademeli gazaltı kaynak makinelerini kapsayan transformatör teknolojili makineler, mevcut tasarımlarıyla eko tasarım yönetmeliğinin şartlarını yerine getiremiyor. Mevcut makineler bu ilkelerle yeniden tasarlansa dahi, trafolarının 2 kattan fazla büyümesi gerekiyor. Halihazırda hantal olan bu makineleri olduğu haliyle uyarlamak, hem maliyetleri artıracak hem de daha kullanışsız ekipmanlara sebep olacak” diye konuştu.

%30 ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLIYOR

Eko tasarım yasasını takiben transformatörlü makinelerin yerini invertör teknolojili makinelere bırakacağını dile getiren Magmaweld KM Teknik Pazarlama Lideri Eralp Eroğlu, “İnvertör teknolojisi, kaynak makinelerinde enerji verimliliği yüksek ürünler üretilmesine olanak sağlıyor. Bu teknolojiye sahip ürünler, %30’a varan enerji tasarrufuyla öne çıkıyor. Çok daha hafif ve kompakt bir tasarıma sahip olan, yerinde geliştirilebilen ve güncellenebilir bir yapı sunan invertör teknolojili kaynak makineleri, daha az sıçrantılı kaynak imkanıyla iş güvenliğini de iyileştiriyor. Bu makineler ayrıca, kullanıcı talebine göre özelleştirilebilen, uygulama ihtiyaçlarına göre hazır programlarla beraber geliyor. Gelişmiş ark teknolojileri ve daha pek çok avantaj sunan invertör teknolojisi kaynak sektöründe yepyeni bir dönem başlatacak” dedi.

KAYNAK MAKİNESİ PORTFÖYÜNÜ EKO TASARIMA GÖRE YENİLEDİ

1957’de kurulan ve 1959’da Türkiye'nin ilk kaynak elektrodunu üreten Magmaweld'in Avrupa Kaynak Birliği (EWA) üyesi olarak başından bu yana tüm bu gelişmelerin karar vericileri arasında yer aldığını vurgulayan Eralp Eroğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “6 ülkede 9 şirketi ve 900’ü aşkın çalışanıyla 80'den fazla ülkeye satış yapan Magmaweld olarak, ürün portföyümüzü eko tasarım yasası kapsamında yeniden düzenledik. Tüm gerekliliklere ve kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere, üç yeni invertör MIG modelini piyasaya sürdük. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de satışı sonlanacak kademeli gazaltı kaynak makinelerinin yerini alacak ECO serisi, Pulse, Double Pulse içeren ve sinerjik yapıdaki SMART ve EXPERT serileri ile tümüyle dijital, dokunmatik geniş LCD ekranlı, gelişmiş ark teknolojileri ve dahili magNET (veri toplama ve raporlama) özellikleri olan ADVANCED serisi, Türk sanayisinin hizmetine sunuldu. ‘Kaynakçının güven kaynağı’ olma misyonumuz ve yeni ürünlerimizle hem Türkiye’deki işletmelerin küresel standartlarda kaynak ekipmanlarıyla çalışmasını sağlayacak, hem de ülkemizin ihracatına katkıda bulunacağız.”