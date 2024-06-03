Kaynak işi için gittiği yakınının evinde elektrik akımına kapılarak öldü

Kaynak: DHA
Kaynak işi için gittiği yakınının evinde elektrik akımına kapılarak öldü

Aydın’da kaynak ustası Kader Özen (38), bir yakınının evinde kaynak yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Çine ilçesinin kırsal Kuruköy Mahallesi Ova mevkisinde meydana gelen olayda, bir maden ocağında kaynak ustası olarak çalışan Kader Özen, bir yakınının ricası sonrası evinde kaynak işine yardımcı olmaya gitti.

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Özen, burada kaynak yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı. Özen, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu kadınla evlendiği belirtilen Özen, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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