Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı

Düzce’de kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, açık hava deposunda bulunan sandviç panellerini tutuşturarak yangına neden oldu.

Olay, İstilli köyü Çiçek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu yanında bulunan otluk arazide kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, anız yangınına neden oldu.

Alevler rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyüp açık hava deposu olarak kullanılan ve içerisinde sandviç panellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Sandviç paneller yanarak küle döndü.

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Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlerin civarda bulunan lastik atölyesine ulaşmasını engellemek için yoğun çaba sarf ederek yangını kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmadığı olay maddi hasarla atlatıldı.

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