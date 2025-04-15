Kaynak yapılan yakıt deposu bomba gibi patladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaynak yapılan yakıt deposu bomba gibi patladı

Konya'da kamyonetteki yakıt deposunda kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı.

Konya'da, kamyonetteki yakıt deposunda kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Kaynak ustası yüzüne tuttuğu koruyucu maske sayesinde yara almadan kurtuldu. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 9 Nisan'da saat 18.30 sıralarında kentteki sanayi sitesinde bulunan atölyede meydana geldi. Kaynak ustası, tamir için kamyonetle getirilen yakıt deposuna kaynak yapmaya başladı. Kaynak sırasında depoda aniden patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yere savrulan usta, yüzüne tuttuğu koruyucu maske sayesinde yara almadan kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde kaynak sırasında patlamanın yaşandığı anlar yer alıyor.

Kaynak yapılan yakıt deposu bomba gibi patladı

Kaynak yapılan yakıt deposu bomba gibi patladı

Kaynak yapılan yakıt deposu bomba gibi patladı

Kaynak yapılan yakıt deposu bomba gibi patladı

Kaynak yapılan yakıt deposu bomba gibi patladı

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