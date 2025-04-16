Kaynak yapılırken alev aldı! Ağrı’da sanayi sitesinde yangın

Saat 13.30 sıralarında meydana gelen yangına , sanayi sitesindeki esnaf ve vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen aracın sahibi Muhammed Coşkun (27) , “Aracımı elektrik kaynağı için sanayiye getirdim. İşlem sırasında kıvılcımlar çıktı ve bir anda alevler içinde kaldı. Büyük bir korku yaşadım. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar anında müdahale ederek yangının büyümesini ve diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü ” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.