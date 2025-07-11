Kaynakçılık eğitimini tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı

Kadın istihdamını artırmayı hedefleyen projede eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün elinden aldı.

Belediye Başkanlığı’nda düzenlenen sertifika törenine, Başkan Eren Ali Bingöl ve eşi Ayşegül Kılınç Bingöl, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Bilge, Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Karaarslan, Gedik Üniversitesi kaynakçılık eğitmeni Celalettin Dündar, Gemi Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu üyeleri Meral Buldaç Polat ve Pelin Yılmazcoşar Mamati ile birim temsilcileri ve kursiyerler katıldı. Toplam 10 gün ve 90 saat süren programda kursiyerler, Gedik Holding atölyelerinde hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.

Kursiyerler, TIG-WIG yöntemleriyle çelik kaynakçılığı konusunda uzmanlaşarak sektörde yer almaya hazır hâle geldi. Eğitimi tamamlayan kadınların istihdam süreci, Gemi Mühendisleri Odası koordinasyonunda yürütülecek.

"BEŞ KURSİYERLE BAŞLADIK, İNANIYORUM Kİ BU SAYI ARTARAK DEVAM EDECEK"

Gedik Üniversitesi, Gemi Mühendisleri Odası ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne teşekkür eden Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Kadın ve Aile Müdürlüğümüzle farkındalık yaratacak işler ortaya koymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üretimi destekliyor, kadın emeğini görünür kılmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda kadın kaynakçılık eğitimi bizim için çok önemli bir proje. Çünkü bu alan, istihdamın en yoğun olması gereken alanlardan biri. Beş kursiyerle başladık, inanıyorum ki bu sayı artarak devam edecek" dedi.

"Kendine güvenen bireyler yetişmesini amaçlıyoruz"

Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Bilge ise "Kadınların iş gücüne katılımını destekleyen bir belediye olarak kendi ayakları üzerinde duran, kendine güvenen bireyler yetişmesini amaçlıyoruz. Sanayi alanında da kadınların üstün başarı sergileyeceğini hep birlikte görmüş olduk" diye konuştu.

"İLK ÖĞRENCİLERİMİZİ MEZUN ETMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Gemi Mühendisleri Odası Kadın Komisyonu’ndan Pelin Yılmazcoşar Mamati de "Sektörde cinsiyet ayrımcılığının önüne geçmek ve eşitliği sağlamak amacıyla kurulduk. Bu başarınız tüm kadınlara umut olacak" ifadelerini kullandı.

Gedik Üniversitesi kaynakçılık eğitmeni Celalettin Dündar da Türkiye genelinde yürüttükleri eğitimlerle 250’den fazla kadının sektöre kazandırıldığını vurgulayarak, "Tuzla’da da ilk adımı atmaktan ve ilk öğrencilerimizi mezun etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Şule Güner ise "Bir kadın ‘Ben bunu yapabilirim’ diyerek yola çıkıyorsa her şeyi yapabilir. Alanım olmamasına rağmen denemek istedim. İmkân sağlayan herkese teşekkür ederim" sözleriyle duygularını paylaştı.