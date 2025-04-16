Kaynana - damat skandalında karar çıktı! Ülkede infial yaratmıştı

Esra Erol’un programına damgasını vuran ve Türkiye'nin konuştuğu kaynana Güldane ve damat Cuma canlı yayında gözaltına alınmıştı. Kaynana ve damat ‘Nitelikli tehdit’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Daha sonra iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pişman mısınız sorusuna bakın ne yanıt verdi?

Skandal olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu yayın ihbar kabul edildi

Kayseri'de yaşayan 21 yaşındaki Cuma'nın, 47 yaşındaki kayınvalidesi Güldane'yle birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Skandal pes dedirtti! Nişanlısı annesinden çocuk bekliyor

Pişman mısınız sorusuna Cuma, ‘Yok’ dedi. Öte yandan Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU

Kaynana damat skandalı Esra Erol’un programına damgasını vurdu. 47 yaşındaki Güldane Şahin’in, engelli kızı Dilek’in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile birlikte kaçtığı ve dini nikah kıydığı, öte yandan damadından hamile kaldığı ortaya çıkmıştı.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Skandal olay sosyal medyada gündem olmasının ardından RTÜK harekete geçti. Esra Erol’un programı için inceleme başlatıldı.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Yayın ihbar kabul edilip emniyet güçleri Cuma ile Güldane’yi canlı yayında gözaltına aldı. İkili, Dilek'e uyguladıkları iddia edilen tehdit ve şiddet nedeniyle karakola götürüldü.