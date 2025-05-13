Kaynana ve damat için istenen ceza belli oldu! Mide bulandıran yasak aşk günlerce konuşulmuştu

Esra Erol'un programında ortaya çıkan damat ile kayınvalide arasındaki yasak ilişki infial yaratırken canlı yayında yayınlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

ALDATILDI YETMEDİ BİR DE ŞİDDET GÖRDÜ

Kayseri'nin Develi ilçesinde damat ile kayınvalide arasındaki yasak ilişki Esra Erol'un programında gündeme gelmişti. 21 yaşındaki Cuma D., engelli raporu bulunan Dilek Ş. ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi. Güldane ile Cuma'nın uygunsuz anlarına tanık olan Dilek Ş. ise katıldığı canlı yayında annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.

KAYINVALİDENİN 3 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Engelli raporu bulunan genç kız, babası Turan Ş. ile birlikte Esra Erol’un programında annesi Güldane Ş.'in nişanlısı Cuma D.'yi kaçırdığı söyledi. Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Canlı yayın esnasında gözaltına alınarak tutuklanan Güldane ile Cuma hakkında istenen ceza belli oldu.

CEZALARI BELLİ OLDU

İddianamede, Güldane Ş. ve Cuma D. hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 10 yıl 3 aydan yıldan 21,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, zarar tespit tutanağında çalıntı iddiasında bulunulan eşyaların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğu belirtildi.