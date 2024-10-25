Kaynananın istediği para damadı çıldırttı! Nedime düğünden damadı kaçırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kaynananın istediği para damadı çıldırttı! Nedime düğünden damadı kaçırdı

Çin'deki bir düğün töreninde ilginç anlar yaşandı. Damat evlenmekten vazgeçti, gelinin en yakın arkadaşıyla birlikte düğünden kaçtı. O anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Sohu'da yer alan habere göre, damat gelini evinden almaya geldiğinde gelinin annesi damadın fazladan 500.000 yuan (yaklaşık 2 milyon 407 bin TL) vermemesi halinde kızlarının bugün evlenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Damat ailenin kendisine şaka yaptığını düşündü. Gelinin annesi ise, oğlunun borcunu ödemek için paraya ihtiyacı olduğu söyledi.

7ed4ea26843c450eb626e9bb64223eae.webp

GELİNLE DAMADIN AİLESİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Damat parası olmadığını söyleyerek geline döndü. Damat "Bugün sana para vermezsem benimle gelmeyeceksin, değil mi?" diyerek geline sordu. Gelin ise yanıt olarak "Başka seçeneğim yok" dedi. Gelin ve damadın arasında tartışma çıktı.

9.webp

DAMAT NEDİME İLE KAÇTI

Kavga sırasında araya giren nedime yıllardır damada aşık olduğunu söyleyerek damadın elini tutup düğün salonunu terk ettiler. Sosyal medyadan paylaşılan o görüntüler kısa sürede viral olurken kullanıcıların büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Seninle kurgu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nedime damadı kaçırdı" yorumunu yaptı.

9i-001.webp

9u.webp

a04cd449249a46b4890e179ad3fd1f2b.webp

e599599a86cc45a8a05c0e25511912e6.webp

Son Haberler
Bahçeli'ye Çakıcı'dan sonra bir destek de Kürşat Yılmaz'dan: Gerekirse can alır can veririz
Bahçeli'ye Çakıcı'dan sonra bir destek de Kürşat Yılmaz'dan: Gerekirse can alır can veririz
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay hayranlarını korkuttu! Apar topar ameliyat oldu
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay hayranlarını korkuttu! Apar topar ameliyat oldu
“Bina” 27 Ekim’de ikinci kez oynanacak
“Bina” 27 Ekim’de ikinci kez oynanacak
Galatasaray için bomba transfer iddiası! Hedef: Milan'ın kaptanı
Galatasaray için bomba transfer iddiası! Hedef: Milan'ın kaptanı
Tarlada 5 az ileride 30 lira
Tarlada 5 az ileride 30 lira