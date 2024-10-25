Kaynananın istediği para damadı çıldırttı! Nedime düğünden damadı kaçırdı

Sohu'da yer alan habere göre, damat gelini evinden almaya geldiğinde gelinin annesi damadın fazladan 500.000 yuan (yaklaşık 2 milyon 407 bin TL) vermemesi halinde kızlarının bugün evlenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Damat ailenin kendisine şaka yaptığını düşündü. Gelinin annesi ise, oğlunun borcunu ödemek için paraya ihtiyacı olduğu söyledi.

GELİNLE DAMADIN AİLESİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Damat parası olmadığını söyleyerek geline döndü. Damat "Bugün sana para vermezsem benimle gelmeyeceksin, değil mi?" diyerek geline sordu. Gelin ise yanıt olarak "Başka seçeneğim yok" dedi. Gelin ve damadın arasında tartışma çıktı.

DAMAT NEDİME İLE KAÇTI

Kavga sırasında araya giren nedime yıllardır damada aşık olduğunu söyleyerek damadın elini tutup düğün salonunu terk ettiler. Sosyal medyadan paylaşılan o görüntüler kısa sürede viral olurken kullanıcıların büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Seninle kurgu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nedime damadı kaçırdı" yorumunu yaptı.