Kaynanasından aldığı gelin maaşıyla klip çekti

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan, yeni klibini kayınvalidesinden aldığı gelin maaşıyla çekti.

Kaynanasından aldığı gelin maaşıyla klip çekti

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan, sözü ve müziği Ramazan Baş’a ait yeni şarkısı “Yoktan Saydım” büyük ilgi gördü.

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Avrupa müzik etiketiyle tüm dijital platfotmlarda yerini alan “Yoktan Saydım”” şarkısının yönetmenliğini Mustafa Özen yaparken styling’ini Tarık Gül üstlendi. Ünlü şarkıcı Pınar Sokyan’ın fotoğraflarını ise Serkan Uzundal çekti.

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Klibini kayınvalidesinden aldığı gelin maaşıyla çektiği konuşulan ünlü sanatçı Pınar Soykan, “Eşimin ailesi, benim de ailem. Ben evlendiğim günden beri eşimin annesi para gönderir ve bunun ihtiyaçla alakası olmadığını gönlünden geçtiğini söylediği için de ben de saygımdan kabul ettim. Bence bu maaş gibi değil ama arkadaşlarım buna “gelin maaşı” diyorlar. Ben de bugüne kadar gelin maaşı olarak nitelendirilen tüm paraları biriktirdim ve klip çektim” dedi.

Ünlü şarkıcı gelin maaşı konusunda rakam belirtmedi.

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