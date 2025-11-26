Kaynarca Keşkekler Mahallesi'nde K.D.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasara yol açan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynarca'da tek katlı evde maddi hasarlı yangın
Kaynak: İHA
