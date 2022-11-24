24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kütleticilerin adı Kayropraktikçi oldu

Eskilerin tabiriyle kırıkçı çıkıkçı ya da kütletmeci olarak bilinen tedavi yöntemlerinin yeni trenddeki adı Kayropraktik. Bu yola başlayanlar sinirlerinin gevşediğini söylese de faydalı mı yoksa a-zararlı mı olduğu tartışılıyor. Peki, kayropraktik nedir, işe yarar mı yoksa zararlı mı? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 14:20
Takip Et

Kayropraktik nedir, faydası var mı?

Kütleticilerin adı Kayropraktikçi oldu
+
Aa
-

Bir çoğumuz hayatımızda en az bir kez boynumuzu ya da kaburgalarımı kütlettirmişizdir. Evet biraz olsun rahatlık hissi verdiği kesindir. Ancak bu doğru mu değil mi hep tartışma konusu olmuştur.
Şu sıralar sosyal medyada sıkça çıkan reklamlar eski tabirle kırıkçı çıkıkçı ya da kütletmeciliği adeta modernize hale getirdi. Yeni adı; Kayropraktik.

Kayropraktik el uygulaması anlamına geliyor. Manuel tedavilerin en bilimsel ve akademik olanı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş “bilimsel” bir tedavi ve sinir sistemini düzenlemek amacıyla omurga, kemik ve kaslara müdahale etme yöntemi.

KİMLER BU TEDAVİYİ ALABİLİR?

Kayropraktik uygulamalarının hastaya tatbik edilebilmesi için, yetkilendirilmiş kurumlardan alınan kayropraktik uygulama sertifikasına sahip kişilerce yapılması mutlak gerekli. Bu tür kuruluşlar Türkiye’de de bakanlık onayınca işlev görüyor.

PEKİ KAYROPRAKTİK NASIL UYGULANIYOR?

Uzman önce vücudun genel ölçümlerini yapıyor.
Duruş şekliniz, omurganız başta olmak üzere ve özellikle de ağrıyan bölgeleri inceliyor.
Ardından sedyeye uzanılıyor. Bedenin çeşitli bölgelerindeki kaslara germe hareketleri ile baskı uygulanıyor. Ani, sert itme ve baskı hareketleri uygulanarak kişi rahatlatılmaya çalışılıyor. Hasta genellikle acı duymuyor.

KAYROPRAKTİĞİN FAYDA VE ZARARLARI NELERDİR?

Uygulamalar genellikle güvenli. Ciddi sağlık sorunlarına yol açmıyor. Bununla birlikte kayropraktik tedavi sonrasında bazı hastalarda çeşitli yan etkiler ortaya çıkabiliyor.
Kayropraktik teknikleri eklemleri ve yumuşak doku manipülasyonlarını içeriyor. Sorunlu bölgeye direk uygulama yapıldığı için hızlı ve etkili bir çözüm sağlıyor. Tek seansta bile ağrının büyük kısmı gideriliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
1
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
2
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
3
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
4
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
5
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
6
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
7
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Unutkanlığa son!
﻿Unutkanlığa son!
﻿Unutkanlığa son!
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.