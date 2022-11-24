Kütleticilerin adı Kayropraktikçi oldu

Bir çoğumuz hayatımızda en az bir kez boynumuzu ya da kaburgalarımı kütlettirmişizdir. Evet biraz olsun rahatlık hissi verdiği kesindir. Ancak bu doğru mu değil mi hep tartışma konusu olmuştur.

Şu sıralar sosyal medyada sıkça çıkan reklamlar eski tabirle kırıkçı çıkıkçı ya da kütletmeciliği adeta modernize hale getirdi. Yeni adı; Kayropraktik.

Kayropraktik el uygulaması anlamına geliyor. Manuel tedavilerin en bilimsel ve akademik olanı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş “bilimsel” bir tedavi ve sinir sistemini düzenlemek amacıyla omurga, kemik ve kaslara müdahale etme yöntemi.

KİMLER BU TEDAVİYİ ALABİLİR?



Kayropraktik uygulamalarının hastaya tatbik edilebilmesi için, yetkilendirilmiş kurumlardan alınan kayropraktik uygulama sertifikasına sahip kişilerce yapılması mutlak gerekli. Bu tür kuruluşlar Türkiye’de de bakanlık onayınca işlev görüyor.

PEKİ KAYROPRAKTİK NASIL UYGULANIYOR?



Uzman önce vücudun genel ölçümlerini yapıyor.

Duruş şekliniz, omurganız başta olmak üzere ve özellikle de ağrıyan bölgeleri inceliyor.

Ardından sedyeye uzanılıyor. Bedenin çeşitli bölgelerindeki kaslara germe hareketleri ile baskı uygulanıyor. Ani, sert itme ve baskı hareketleri uygulanarak kişi rahatlatılmaya çalışılıyor. Hasta genellikle acı duymuyor.

KAYROPRAKTİĞİN FAYDA VE ZARARLARI NELERDİR?



Uygulamalar genellikle güvenli. Ciddi sağlık sorunlarına yol açmıyor. Bununla birlikte kayropraktik tedavi sonrasında bazı hastalarda çeşitli yan etkiler ortaya çıkabiliyor.

Kayropraktik teknikleri eklemleri ve yumuşak doku manipülasyonlarını içeriyor. Sorunlu bölgeye direk uygulama yapıldığı için hızlı ve etkili bir çözüm sağlıyor. Tek seansta bile ağrının büyük kısmı gideriliyor.