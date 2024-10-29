Kayseri 1. Amatör Küme’de 4. hafta maçları tamamlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri 1. Amatör Küme’de 4. hafta maçları tamamlandı

Kayseri 1. Amatör Küme'de 4. hafta maçları oynandı. Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 4. haftasında toplam 9 karşılaşmada takımlar 31 kez gol sevinci yaşadı.

Kayseri 1. Amatör Küme'de 4. hafta maçları oynandı. Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 4. haftasında toplam 9 karşılaşmada takımlar 31 kez gol sevinci yaşadı.

A Grubu'nda Gaziosmanpaşaspor ve B Grubu'nda Döğergücü gruplarında yeni lider takımlar oldular. Her geçen hafta heyecanın arttığı Kayseri 1. Amatör Küme 4. haftada 1 maçta kazanan çıkmadı. Kayseri 1. Amatör Küme'de oynanan 4. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Kalespor 2-3 Gaziosmanpaşaspor

Döğergücü FK 3-0 Kayseri Ömürspor

Kocasinan Yemlihaspor 2-1 Belsinspor

Talas Anayurt 3-1 İncesu Gençlik

Gültepespor 2-2 Yeni Erciyesspor

Güneşspor 3-2 Sindelhöyükspor

Anadolu Yıldızları 3-2 Sosun Birlikspor

Sarız Anadoluspor 0-1 Kayseri Futbol Academy

Kayseri Yolspor 1-0 Kocasinan Ülküspor

Buğdaylıspor 3-0 Akkışlaspor (Hükmen).

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