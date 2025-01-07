Kayseri 1. Amatör Küme'de nefes kesen maç: Talas Anayurtspor: 2 - Belsinspor: 1

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Talas Anayurtspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Belsinspor'u 2-1 yenerek yerini sağlamlaştırdı.
Stat: Erkilet Stadı 1 No'lu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, İbrahim Çolak, Mustafa Öztürk,
Talas Anayurtspor: Çağatay Çakmak, Bahri Gören, Avni Gümüştepe (Furkan İlhan dk. 52), Serhat Pakur, Uğur Kahriman, Ozan Çandır, Ferhat Sönmez, Gökay Eryılmaz, Serkan Akbaba, Süleyman Koç, Emircan Koçer (Semih Can dk. 52)
Belsinspor: Mehmet Kılıçkaya, Burhan Gazi Şahin, Derkut Çatar, Kemal Erdem (Bedirhan Arslan dk. 78), Mehmet Gedik, M. Ali Yıldırımöz (Yunus Mert dk. 87), Ahmet Bolat (Emre Yenidoğan dk. 62), Mehmet Altıparmak (Mustafa Yolladı dk. 62), Ahmet Temur, Tunahan Harmancı, Emin Arda Çetin
Goller: Süleyman Koç (dk. 60), Furkan İlhan (dk. 76) (Talas Anayurtspor), Emre Arda Çetin (dk. 16) (Belsinspor)