Kayseri Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İŞKUR kurum dışı ilanlar sitesinde yayınlanan ilanda sürekli kadro personeli alımı yapılacağı açıklanmıştır.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına sürekli kadro 3 şoför alınacaktır. Personel alımında adaylarda 45 yaş sınırı vardır.

Adaylar başvurularını 30 Eylül 2022 tarihine kadar Yakut Mahallesi fuar kültür parkı içi kümeevler numara 7 kat 2 Kocasinan Kayseri adresine yapacaklardır.

ŞARTLAR

25 - 45 yaş arasında olmak,

Alanında daha önce En az 1 yıl çalışmış olmak,

Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak,

SRC2 SRC4 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak ve Kayseri ilinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.