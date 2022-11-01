Kayseri Büyükşehir Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, müzisyen olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
Adaylar başvurularını 2 Kasım 2022 tarihine kadar Sahabiye Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:34/A Kocasinan/Kayseri adresine yapacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az Ortaokul mezunu olma
Trompet, Zurna, Saksafon, Klarnet, Trombon ve Trampet gibi enstrümanlardan en az 2 tanesini profesyonelce çalabiliyor olmak
Türk müziği teorik ritim ve nota bilgisine sahip olmak
Erkek olmak
1 Ocak 1987 ve sonrasında doğmuş olmak
Askerlik görevini yapmış olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Esnek çalışma saatlerine sahip olmak
Kayseri ilinde ikamet ediyor olmak
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