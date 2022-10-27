27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 personel alınacak.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 14:28
Takip Et

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
+
Aa
-

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 personel alınacaktır. Geçici süreli kadroda görevlendirilecek personeller 5 garson 3 bulaşıkçı ve 3 temizlik görevlisi olarak görev yapacaklardır.

Adaylar başvurularını 31 Ekim 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarından şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.

Adaylar için kura çekim işlemleri 7 Kasım 2022 Tarihinde 10:00 - 11:00 saatleri arasında Polisevi Şube Müdürlüğü organizasyon salonunda yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az ilkokul en fazla lise mezunu olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak,

Kayseri ili Merkez ve belirtilen ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

GARSON ALIMI İÇİN

Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak.

Temizlik görevlisi alımı için Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

Adaylar için İŞKUR başvuru numaraları 00007121662, 00007121682 ve 00007121801’dir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
2
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
3
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
4
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
5
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
6
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
7
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Tıvorlu İsmail mesaj gönderdi. İrem Derici'den yanıt jet hızıyla geldi
﻿Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
﻿Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
﻿Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
﻿SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler
﻿SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler
﻿SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Credit Suisse üçüncü çeyrekte dev zarar. 4 milyar İsviçre frangı zarar edildiği açıklandı
﻿Credit Suisse üçüncü çeyrekte dev zarar. 4 milyar İsviçre frangı zarar edildiği açıklandı
﻿Credit Suisse üçüncü çeyrekte dev zarar. 4 milyar İsviçre frangı zarar edildiği açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.