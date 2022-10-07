Kayseri Felahiye İmar işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kayseri Felahiye İmar, geçici olarak istihdam etmek üzere 14 işçi alacak.
Başvuru esnasında mülakat yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Son 1 yıldır Fethiye’de ikamet etmek
Askerlikle ilişiği bulunmamak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Çalışmasına engel olabilecek rahatsızlığı olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İkametgah
Adli sicil kaydı
1 adet fotoğraf
Kimlik fotokopisi
Diploma
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