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Kayseri Felahiye İmar işçi alacak

Kayseri Felahiye İmar, geçici olarak istihdam etmek üzere 14 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 13:15
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Kayseri Felahiye İmar işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kayseri Felahiye İmar, geçici olarak istihdam etmek üzere 14 işçi alacak.

Başvuru esnasında mülakat yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Son 1 yıldır Fethiye’de ikamet etmek

Askerlikle ilişiği bulunmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Çalışmasına engel olabilecek rahatsızlığı olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İkametgah

Adli sicil kaydı

1 adet fotoğraf

Kimlik fotokopisi

Diploma

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